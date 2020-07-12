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كيف تواجه الموجة الحارة؟ ..الصن بلوك يحميك من سرطان الجلد وهذه الطريقة الصحيحة لاستخدامه .. أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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رشا عوني
- أعراض ضربة الشمس 
- طرق الوقاية من ضربة الشمس
- فوائد واقي الشمس 
- الطريقة الصحيحة لاستخدام صن بلوك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مع زيادة نسبة الرطوبة بنسبة تصل إلى 90% تقريبًا، ومع التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس، قد يتعرض الكثير إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى ضربة الشمس .

وتجنبًا للتعرض لضربة الشمس خلال ارتفاع درجات الحرارة ، هناك العديد من النصائح التي عليك اتباعها عند الخروج نهارًا ، أهمها استخدام واقي الشمس سواء للكبار أو الأطفال . 

فوائد واقي الشمس 
نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد بضرورة استخدام واقي الشمس قبل الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس ، موضحا انه غير مخصص للنساء فقط بل يجب استخدامه ايضا للرجال والاطفال لتجنب اضرار اشعة الشمس . 

وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة قد يسبب الإصابة بسرطان الجلد ، لكن عند استخدام واقي الشمس " صن بلوك " ، يختلف الأمر فهو له قدرة كبيرة على الوقاية من سرطان الجلد . 

وأشار إلى أن واقي الشمس يحمي من تصبغات البشرة والاسمرار في فصل الصيف ، فهو من اساسيات الحصول على بشرة نضرة و فاتحة .

كما يقضي واقي الشمس على البقع البيضاء للأطفال ، التي تظهر بسبب تعرض الطفل للشمس دون استخدام الصن بلوك  ، فتبدأ البقع البيضاء في الظهور على جلد الأطفال نتيجة اشعة الشمس وعدم اهتمام الأمهات باستخدام واقي الشمس لأطفالهن .

ومن فوائد واقي الشمس انه يحمي من الأشعة فوق البنفسيجة التي تسبب التصبغات وحروق الشمس و سرطان الجلد ، لذا يفضل استخدام نوع واقي شمس واسع المجال للحماية من كافة أضرار اشعة الشمس المختلفة . 

الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس
البعض يغفل الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس يستخدمونه بشكل خاطئ يبطل مفعوله ، ونصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد بضرورة وضع كريم واق الشمس قبل الخروج بنصف ساعة. 

كما نصح أصحاب البشرة الجافة بوضع كريم الترطيب قبل وضع واقي الشمس، ثم وضع المكياج بعد وضع الصن بلوك بدقائق، وأضاف الدكتور باهر السعيد أن كريم واقي الشمس لا يستمر مفعوله طيلة اليوم، بل لا بد من تجديده كل ساعتين خارج المنزل.

أعراض ضربة الشمس

إذا اضطررت للخروج في الشمس والتعرض المباشر لها، إليك أعراض ضربة الشمس بحسب موقع healthline: 

1- ارتفاع درجة حرارة الشمس 

2- تسارع ضربات القلب عن المعدل الطبيعي

3- الشعور بالدوخة 

4-فقدان التركيز 

5- الشعور بالغثيان 

6-عدم وجود عرق

7-هبوط مفاجئ 

8- احمرار الجلد

طرق الوقاية من ضربة الشمس : 

1- تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس
2- استخدام الشمسية في حالة المشي في الشمس
3- استخدام نظارة شمسية لحماية عدسة العين 
4- الاحتفاظ بزجاجة ماء لترطيب الجسم والوقاية من الإجهاد الحراري
5- استخدم مناديل معقمة وجل لليد دومًا في الصيف لأنه موسم الأمراض الجلدية
6- محاولة غسل اليد والوجه خارج المنزل إذا أمكن 
7- ضرورة استخدام واقي الشمس سواء للرجال أو النساء والأطفال .
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