كيف تواجه الموجة الحارة؟ ..الصن بلوك يحميك من سرطان الجلد وهذه الطريقة الصحيحة لاستخدامه .. أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

فوائد واقي الشمس





وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة قد يسبب الإصابة بسرطان الجلد ، لكن عند استخدام واقي الشمس " صن بلوك " ، يختلف الأمر فهو له قدرة كبيرة على الوقاية من سرطان الجلد .





وأشار إلى أن واقي الشمس يحمي من تصبغات البشرة والاسمرار في فصل الصيف ، فهو من اساسيات الحصول على بشرة نضرة و فاتحة .





كما يقضي واقي الشمس على البقع البيضاء للأطفال ، التي تظهر بسبب تعرض الطفل للشمس دون استخدام الصن بلوك ، فتبدأ البقع البيضاء في الظهور على جلد الأطفال نتيجة اشعة الشمس وعدم اهتمام الأمهات باستخدام واقي الشمس لأطفالهن .





ومن فوائد واقي الشمس انه يحمي من الأشعة فوق البنفسيجة التي تسبب التصبغات وحروق الشمس و سرطان الجلد ، لذا يفضل استخدام نوع واقي شمس واسع المجال للحماية من كافة أضرار اشعة الشمس المختلفة .





الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشم س يستخدمونه بشكل خاطئ يبطل مفعوله ، ونصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد البعض يغفلبضرورة وضع كريم واق الشمس قبل الخروج بنصف ساعة.

كما نصح أصحاب البشرة الجافة بوضع كريم الترطيب قبل وضع واقي الشمس، ثم وضع المكياج بعد وضع الصن بلوك بدقائق، وأضاف الدكتور باهر السعيد أن كريم واقي الشمس لا يستمر مفعوله طيلة اليوم، بل لا بد من تجديده كل ساعتين خارج المنزل.



نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد بضرورة استخدام واقي الشمس قبل الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس ، موضحا انه غير مخصص للنساء فقط بل يجب استخدامه ايضا للرجال والاطفال لتجنب اضرار اشعة الشمس .