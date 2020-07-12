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تعليم

جامعة الإسكندرية: افتتاح متحف مقتنيات الجامعة مطلع أغسطس المقبل

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:04 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم الأحد، أن الإمتحانات تسير بشكل جيد وهادئ في كافة الكليات، مضيفا أن غرفة العمليات الرئيسية المسئولة عن سير الإمتحانات بجامعة الإسكندرية  لم تتلق أي شكاوى حتى الآن. 


وشدد الكردي على ضرورة  متابعة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسيرعلى الطلاب لأدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم، و تكثيف أعمال التعقيم والنظافة لكافة اللجان، ووضع اللوحات الإرشادية بالأماكن المتفرقة بالكليات. 


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ولفت الكردي إلى أن معظم كليات الجامعة ستنتهي من الإمتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وباقي الكليات ستنتهي في 16 أغسطس 2020.


وتوجه المجلس بالشكر إلى اللجنة المُشكلة التي تنظر في حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد، على جهدها المبذول في التعامل مع أي حالة طارئة أثناء الامتحانات.


ووافق المجلس علي إطلاق مسمي (متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية) على المتحف الجديد بالمكتبة المركزية والذي سيضم كافة المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية، والذي سيتم افتتاحه مطلع شهر أغسطس.


كما وافق المجلس علي عودة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة (بالطريقة التقليدية)، وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا من المصريين والوافدين، نظرا لعودة خطوط الطيران وعودة الحياة لطبيعتها الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم الأحد، أن الإمتحانات تسير بشكل جيد وهادئ في كافة الكليات، مضيفا أن غرفة العمليات الرئيسية المسئولة عن سير الإمتحانات بجامعة الإسكندرية  لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

وشدد الكردي على ضرورة  متابعة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسيرعلى الطلاب لأدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم، و تكثيف أعمال التعقيم والنظافة لكافة اللجان، ووضع اللوحات الإرشادية بالأماكن المتفرقة بالكليات.

ولفت الكردي إلى أن معظم كليات الجامعة ستنتهي من الإمتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وباقي الكليات ستنتهي في 16 أغسطس 2020.

وتوجه المجلس بالشكر إلى اللجنة المُشكلة التي تنظر في حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد، على جهدها المبذول في التعامل مع أي حالة طارئة أثناء الامتحانات.

ووافق المجلس علي إطلاق مسمي (متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية) على المتحف الجديد بالمكتبة المركزية والذي سيضم كافة المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية، والذي سيتم افتتاحه مطلع شهر أغسطس.

كما وافق المجلس علي عودة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة (بالطريقة التقليدية)، وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا من المصريين والوافدين، نظرا لعودة خطوط الطيران وعودة الحياة لطبيعتها.

جامعة الإسكندرية: افتتاح متحف مقتنيات الجامعة مطلع أغسطس المقبل
جامعة الإسكندرية: افتتاح متحف مقتنيات الجامعة مطلع أغسطس المقبل
جامعة الإسكندرية: افتتاح متحف مقتنيات الجامعة مطلع أغسطس المقبل
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