إحلال الغاز بدلا من البنزين على أولوية خطة الدولة .. التجارة: الإعلان عن تنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات قريبا

ووفقا لاستراتيجية صناعة السيارات سيتم انشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه، وسيتم تحويل 42 ألف مركبة نقل أجرة موجودة حاليا ويصعب تحويلها للغاز الطبيعى وسيتم تحويلها لميكروباص حديث على مدار السنوات القادمة وسيتم توفير ميكروباصات حديثة بطرق سداد ميسر.

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وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تكليفات اليوم بضرورة احلال السيارات الغاز بدلا من البنزين ليؤكد على اهتمام خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية، حيث أن تلك الخطة يتم تنفيذها بالتعاون مع دولتي كوريا الجنوبية والصين منذ عام.





وتاتى استراتيجية صناعه السيارات لتضع النقاط فوق الحروف حول اجراءات التحويل من البنزين للغاز، وأنه في خلال عامين ستكون السيارات تصنيعا مصريا بنسبة 60% عن سابقتيها بنسبة 40%، حيث يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعات المغذية لتدعيم تلك الصناعة.







واكدت وزيرة الصناعه والتجارة نيفين جامع فى تصريحات سابقة ان مصنع مصر للسيارات السابق أصبح مدعما بنسبة 90% للنهوض بصناعة تلك السيارات، لافته إلى أن البنية التحتية تزداد إلى 3000 محطة كهرباء على الطريق المصري، وأن الاقتصاد المصري سينمو بشكل واضح وأن الأيدي العاملة المصرية هي المسيطرة على تلك الصناعة.