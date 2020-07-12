AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحسبا لرحيل البدري .. الإنتاج الحربي يخطط لضم مدافع الأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:45 م
فريق الإنتاج الحربي
فريق الإنتاج الحربي
Advertisements
محمد سمير

يسعى الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي، بقيادة الكابتن مختار مختار، إلى الحصول على خدمات محمود الجزار، مدافع الأهلي، المعار للجونة، مع نهاية الموسم الحالي.


ويعد الجزار ضمن أحد أهم المطلوبين لتدعيم الخط الخلفي بالنادي، تحسبًا لرحيل محمود البدري عن الفريق، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

ويلعب مدافع الأهلي في الجونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولم يحسم الأهلي موقفه من تمديد الإعارة او استعادته حتى هذه اللحظة.

 

وطلب الجزار، من إدارة الإنتاج الحربي تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم، من أجل دراسة جميع العروض المقدمة له.

 

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على لاعب الإنتاج الحربي.. تفاصيل

محمود البدري خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد

إنبي يكشف بديل أسامة جلال حال تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

في موسم الانتقالات الصيفية.. سموحة يفاوض البدري لتدعيم صفوف الفريق

مختار مختار يضع برنامجا غذائيا للاعبي الإنتاج الحربي بسبب الوزن الزائد

وكيل محمود الجزار يحسم الجدل حول عودة اللاعب لـ الأهلي أو الاحتراف .. فيديو

ترشيحاتنا

السيسي: وقف تراخيص البناء في بعض مناطق القاهرة نهائيًا.. فيديو

بسبب فيديوهات TikTok.. خناقة بين مروة عبد المنعم وابنتها

هل يشترط ترتيب السور عند ختم القرآن؟.. المفتي السابق يجيب

رايحين للموت برجليهم.. محافظ الإسكندرية يكشف أسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل

شاهد.. إسرائيل تستفز العرب بفيديو عنصري يسخر من البدو

حالة من الرعب بين المواطنين .. حشرات طائرة تكسو سماء بريطانيا .. صور

AdvertisementS

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

تعرف على سر إطلاق لقب «سيد معزة» على ميسي

طاهر محمد طاهر يغلق صفحة انتقاله إلى الأهلي من أجل "حلم" المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي.. شاهد | هدف تريزيجيه الرائع في شباك كريستال بالاس

أخبار الرياضة.. موليكا يفاجئ جماهير الأهلي.. اتحاد الكرة يكشف موقفه من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

مصير الأهلى والزمالك.. 4 دول تتنافس على استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

نهاية الشوط الأول.. تريزيجيه يسجل ويقود أستون فيلا للتقدم 1-0 على كريستال بالاس .. فيديو

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

الإمارات الأقرب.. مصدر يكشف سر رفض الكاف استضافة تونس نهائيات إفريقيا

الأهلى يوافق على بقاء أزارو مع الاتفاق السعودي حتي نهاية الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر.. شاهد

شاهد.. تويوتا RAV4 الهجينة تغزو السوق الأمريكي.. صور

توب وقبعة .. نوال الزغبي بإطلالة مميزة على إنستجرام