تحسبا لرحيل البدري .. الإنتاج الحربي يخطط لضم مدافع الأهلي

يسعى الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي، بقيادة الكابتن مختار مختار، إلى الحصول على خدمات محمود الجزار، مدافع الأهلي، المعار للجونة، مع نهاية الموسم الحالي.





ويعد الجزار ضمن أحد أهم المطلوبين لتدعيم الخط الخلفي بالنادي، تحسبًا لرحيل محمود البدري عن الفريق، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب مدافع الأهلي في الجونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولم يحسم الأهلي موقفه من تمديد الإعارة او استعادته حتى هذه اللحظة.

وطلب الجزار، من إدارة الإنتاج الحربي تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم، من أجل دراسة جميع العروض المقدمة له.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.