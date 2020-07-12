لعدم الالتزام باحترازية كورونا..غلق 5 مقاهي وورشتين شرق الإسكندرية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بتأمين من قوات شرطة قسم ثانِ الرمل





أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد خمس مقاهي كائنة بشارع العشرين، لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء لبدء عمل المقاهي منذ انتشار جائحة كورونا.





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وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد او العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.





كما أغلقت الحملة ورشتين لإدارتهما بدون ترخيص أحدهما كائنة في وينجت والأخرى في حجر النواتية البر القبلي خلف مسجد البكاتوشي.





يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



