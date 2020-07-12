AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم الالتزام باحترازية كورونا..غلق 5 مقاهي وورشتين شرق الإسكندرية.. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:46 م
غلق 5 مقاهي وورشتين
غلق 5 مقاهي وورشتين شرق الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بتأمين من قوات شرطة قسم ثانِ الرمل.

أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد خمس مقاهي كائنة بشارع العشرين، لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء لبدء عمل المقاهي منذ انتشار جائحة كورونا.

أقرأ أيضًا: 
وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد او العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.

كما أغلقت الحملة ورشتين لإدارتهما بدون ترخيص أحدهما كائنة في وينجت والأخرى في حجر النواتية البر القبلي خلف مسجد البكاتوشي.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

لعدم الالتزام باحترازية كورونا..غلق 5 مقاهي وورشتين شرق الإسكندرية.. صور
لعدم الالتزام باحترازية كورونا..غلق 5 مقاهي وورشتين شرق الإسكندرية.. صور
لعدم الالتزام باحترازية كورونا..غلق 5 مقاهي وورشتين شرق الإسكندرية.. صور
لعدم الالتزام باحترازية كورونا..غلق 5 مقاهي وورشتين شرق الإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتباعد وتوفير المعقمات.. التزام أصحاب المقاهي والمطاعم بالوادي الجديد.. صور وفيديو

بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد

خالفوا قرارات مجلس الوزراء.. مصادرة 10 شيش وغلق وتشميع 5 مقاهي بكفر الدوار ودمنهور

قدموا الشيشة وخالفوا الإجراءات الاحترازية.. غلق 5 مقاهي في الشرقية

بعد تلقي شكاوى بتداول الشيشة بالمقاهي.. شعراوي: حملات على المقاهى والكافيهات.. وغلق وتشميع المنشآت المخالفة فورًا

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق ٣ مقاهي وحمام سباحة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

رسميا .. رامي إبراهيم يجدد تعاقده لـ موسمين مع سلة الاتحاد السكندري

آيا صوفيا .. مجلس الكنائس العالمي يوجه رسالة عاجلة إلى أردوغان

عيد الأضحى 2020.. تعرف على موعد وقفة عرفة وصلاة العيد

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

أحمد موسى: أهالي المقطم هيروحوا يتفسحوا في الأسمرات.. فيديو

وزيرة التخطيط: ضخ نسبة 10% تخفيض إضافي يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية