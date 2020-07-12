التنمية المحلية: فتح الجراجات فورا.. وسنتابع تنفيذ تكليفات الرئيس مع المحافظات

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لـ وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول فتح الجراجات فورًا، مشيرا إلى أنه بالفعل يتم التنبيه على المحافظات بفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات بالمحافظات.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم على مدار الأيام القادمة متابعة تنفيذ التكليفات وفتح الجراجات مع المحافظات للحفاظ على السيولة المرورية بالطرق خاصة في العواصم الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه حي الاسمرات المرحلة الثالثة اليوم، الأحد، وجه بفتح الجراجات أسفل العمارات، ونزع ملكية الجراج من مالكه إذا خالف ذلك، مؤكدا أن الجراج حق للمواطنين ويجب أن يتم استغلاله لتيسير السيولة المرورية بالطرق.