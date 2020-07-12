التنمية المحلية: فتح الجراجات فورا.. وسنتابع تنفيذ تكليفات الرئيس مع المحافظات





وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم على مدار الأيام القادمة متابعة تنفيذ التكليفات وفتح الجراجات مع المحافظات للحفاظ على السيولة المرورية بالطرق خاصة في العواصم الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.



