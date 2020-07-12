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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مطعمين و2 كافيه وسايبر في حملات بحي وسط الإسكندرية

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:53 م
غلق مطعمين و كافيهين
غلق مطعمين و كافيهين وسايبر في حملات موسعة بحي وسط
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بتأمين من قوات شرطة قسم ثانِ الرمل.

استهدفت الحملة المرور المفاجئ للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بتلك المنشآت بمنطقة محرم بك والعطارين، شوارع الشوه، وطريق الحرية، ومحرم بك، والنبي دانيال، وابن زنكي، والميناء الشرقية، وطلعت حرب بالإضافة الي متابعة التزام هذه المنشآت بالقوانين المنظمة لعملها؛ من حيث التراخيص وضبط حالات الاشغالات.

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وأسفرت هذه الحملات عن غلق مطعمين وعدد 2 كافيه، وسايبر بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، بسبب عدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء وعدم وجود تراخيص.

وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد او العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مطعمين و2 كافيه وسايبر في حملات بحي وسط الإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق مطعمين و2 كافيه وسايبر في حملات بحي وسط الإسكندرية
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