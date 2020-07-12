العربية للسياحة تشارك في الدورة العادية (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك

تشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماع الدورة العادية (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء المنظمات العربية أعضاء اللجنة والتي ستعقد عن طريق الفيديو كونفرانس غدا الاثنين 13 يوليو 2020م.





وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن هذه الدورة تعقد في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 والتي اثرت بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.





وأضاف أن هذا الاجتماع سيضع رؤية واستراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في كافة القطاعات التي تنطوي تحت اختصاص كل منظمة وسيكون من أهم النقاط التي سيناقشها الاجتماع : تقرير بشأن متابعـة تنفيذ تقرير وقرارات الاجتمــاع (48) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة بمدينة بيروت خلال شهر يونيو 2020م، ومناقشة رؤية مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على الاقتصاديات والمجتمعات العربية.





وقال آل فهيد إن المنظمة ستقدم تقرير عن جهودها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا منذ بداية الازمة حيث قامت المنظمة بتشكيل فريق لإدارة الأزمات تكون من وزراء السياحة العرب وجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وبرنامج الخليج للتنمية اجفند والبنك الإسلامي للتنمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال فى إطار المنظمة .





وقدم الفريق مجموعة من التوصيات للفترة الآنية والمستقبلية مع وضع ثلاث سيناريوهات لتعافى القطاع السياحي والتى عرضت على اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب مؤخرًا وتم اجازتها ومن بينها " اعتماد فكرة انشاء صندوق للتنمية السياحية يخدم الوطن العربي ، الاستفادة من اتفاقية المنظمة مع مجموعة البنك الإسلامى لضمان الاستثمارات السياحية بالوطن العربي .





وأوضح أن التوصيات تتضمن أيضا العمل على إصدار بوليصة تأمين سفر للسائح العربي تغطى فيروس كوفيد ١٩ بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشأت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين، اهميه التأكيد علي التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، الاستمرار في تدريب العمالة علي سبل الوقاية الشخصية وللغير.





وتابع انها تتضمن تشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الالكترونية العربية، أهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة، اقرار خطط انقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة امان اجتماعية، اضافة لتوفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.





ولفت إلى ان التوصيات تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم بالإضافة الى قيام مشغلي المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضًا إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيًا لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.





وافاد بانها تضمنت ايضا دعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق الـ online وذلك لتمكين كافة العامليين في القطاع السياحي لمواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا من خلال التعاون مع وزارات وهيئات السياحة العربية كمنح مجانية للعاملين لديها ايمانا من المنظمة بأن هؤلاء الشباب هم قادة المستقبل لهذه الصناعة الكبرى.





وأكد أنه تم البدء بالفعل فى تنفيذ هذه الدورات بحضور أكثر من ١٠٠٠ متدرب من المحيط إلي الخليج مستهدفين تدريب أكثر من ١٠ آلاف متدرب بنهاية عام ٢٠٢٠ م .





واختتم آل فهيد تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على رعايته ودعمه لكافة أنشطة جامعة الدول العربية وخاصة أنشطة وأعمال المنظمات والاتحادات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا حيث أن هناك تطور ملحوظ في أنشطة المنظمات والاتحادات وحققت الكثير من الإنجازات التي تخدم أهداف واستراتيجية جامعة الدول العربية .



