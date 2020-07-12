رئيس وزراء العراق: تجاوزات تركيا تشكل اعتداء على سيادتنا

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن التدخلات التركية الأخيرة شكلت اعتداءً على سيادة وأمن العراق.





وأضاف الكاظمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": "مجلس الوزراء يناقش استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية".





يذكر أنه خلال العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا الشهر الماضي توغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.





وكانت تركيا أعلنت الاثنين الماضي ردا على الاستنكار العراقي أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، في حينه إن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق".



