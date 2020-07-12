15 مرشحا لمجلس الشيوخ من الإسكندرية على مقاعد الفردي بعد يومين من فتح باب الترشح

تقدم ستة مرشحين اليوم الأحد، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ليصبح إجمالي المشرحين إلى 15 بعد يومين من فتح باب الترشح.





والمرشحون هم: عبدالعزيز عبده عبد العزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد، مستقلين، وعزمي شبل جوده، عن حزب مصر بلدي، واسامه علي عصمت عن حزب الوفد، وعمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.





وقال المهندس محمد الرشيدي، الذي تقدم بأوراق ترشحه أمس، إن المحكمة اتخذت كافة التدابير من التباعد الاجتماعي والتعقيم اللازم، وقامت المحكمة الموقرة بمساعدتنا اثناء الترشح، وتقديم الأوراق تم بسرعة وبدون أي مشاكل.





وأشار الرشيدي، عضو مجلس نقابة المهندسيين، في تصريحات إلى صدى البلد، إلى أنه سيبدأ حملته الإنتاخبية فور إعلان التوقيتات الخاصة بالحملات، مضيفًا أن حملته جاهزة لبدء الدعايا على الفور.





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وتقدم أمس 9 مرشحين، 7 مرشحين عن القائمة الائتلافية لحزب مستقبل وطن ومرشح عن أحزب النور ومرشح للمنافسة على المقاعد الفردية.





والمرشحون هم سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد الرشيدي، رمز الصاروخ "، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس، بالإضافة إلى محمد محرم عبد اللطيف، رمز المظلة عن حزب النور وحمدي محمد إبراهيم المسلماني عن حزب الغد.





وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



