النقل تكشف عدد ركاب السكة الحديد ومترو الأنفاق أمس السبت

أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت بالأمس السبت إلى ١٣٠٠٢٣٠ راكب من خلال ١٤٦١ رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق.





و قالت وزارة النقل ،إن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس السبت ٦١٥٥٨٩ ألف راكب عبر تشغيل 867 رحلة قطار بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة على مستوى الهيئة.









يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر الموصلات العامه ليبدا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.





وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.