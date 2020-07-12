يصل ارتفاعها لـ١٦ مترا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمحطة الهايكستب قبل تشغيلها

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيب في المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق من محطة هارون حتى عدلي منصور، لافتا إلى أن السبت المقبل سيشهد وصول المترو لمحطة الهايكستب.





وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن محطة الهايكستب قبل وصول المترو إليها:





١_ تقع المحطة بالقرب من طريق الإسماعيلية الصحراوي وصولًا لمحطة عدلي منصور.





٢- تعُد المحطة الأعلى ارتفاعًا ضمن المحطات الستة.





3_ يصل ارتفاع محطة الهايكستب إلى 16 مترًا فوق سطح الأرض.





٤_ محطة الهايكستب ضمن 6 محطات مترو جديدة بطول 7 كم بالخط الثالث (العتبة- عدلي منصور)





5_ تم الإنتهاء من تشطيب المحطة بالكامل، مع الإنتهاء من كافة أماكن حجز التذاكر.





٦- يبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث 7,8 كم، ويضم 6محطات علوية هي: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور.





٧ _ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد المحطة في بداية الشهر الماضى وأكد أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميًا، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على استكمال كافة مراحل المترو والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.



