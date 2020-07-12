514 باكية.. خسائر حريق سوق توشكى بحلوان تتجاوز 60% من محتوياته |صور

انتهت قوات الحماية المدنية من أعمال تبريد موقع الحريق الذى نشب بسوق توشكى بحلوان صباح اليوم وتم إخماده دون خسائر فى الأرواح .





وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لمعرفة مدى تأثر السوق من الحريق.





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كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .





ويتكون سوق توشكى من 514 باكية علي مساحة ٤ آلاف م٢ وتمارس فيه أنشطة بيع مختلفة ( ملابس وفاكهة ومأكولات وخضار) وأظهر حصر الخسائر المبدئية تأثر ٦٠ % من مساحة السوق بالحريق.





كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان.



