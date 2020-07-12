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محافظات

514 باكية.. خسائر حريق سوق توشكى بحلوان تتجاوز 60% من محتوياته |صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:15 م
حريق سوق توشكى
حريق سوق توشكى
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عبد العزيز جمال
انتهت قوات الحماية المدنية من أعمال تبريد موقع الحريق الذى نشب بسوق توشكى بحلوان صباح اليوم وتم إخماده دون خسائر فى الأرواح .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لمعرفة مدى تأثر السوق من الحريق.

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كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

ويتكون سوق توشكى من 514 باكية علي مساحة ٤ آلاف م٢ وتمارس فيه أنشطة  بيع مختلفة ( ملابس وفاكهة ومأكولات وخضار) وأظهر حصر الخسائر المبدئية تأثر ٦٠ % من مساحة السوق بالحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن إصابات أو وفيات.
514 باكية.. خسائر حريق سوق توشكى بحلوان تتجاوز 60% من محتوياته |صور
514 باكية.. خسائر حريق سوق توشكى بحلوان تتجاوز 60% من محتوياته |صور
514 باكية.. خسائر حريق سوق توشكى بحلوان تتجاوز 60% من محتوياته |صور
514 باكية.. خسائر حريق سوق توشكى بحلوان تتجاوز 60% من محتوياته |صور
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