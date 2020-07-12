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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع عملية تنفيذ إنشاءات ميناء بورسعيد البري الجديد

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:27 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع ميناء بورسعيد البري الجديد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة آخر تطورات سير العمل اليوم الاحد في انشاء ميناء بورسعيد البري.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية فى كافة القطاعات.

رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ، والشركات المنفذة لأعمال إنشاء مجمع المواقف الجديد .

 وخلال الجولة ، أطلع محافظ بورسعيد على نماذج و جداول العمل و المدة الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الجارية ، موجها بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد علي ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.


وأكد المحافظ أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية فى المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها خلال هذه الفترة ، والذى يأتى أهمها الميناء البري الجديد بحى الضواحى يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد فى مجال مشروعات النقل والذى يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات ، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى بين المحافظات وضمها لتكون فى مكان واحد ، للتيسير على المواطنين .

وأضاف المحافظ أن ميناء بورسعيد البري يتم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب ، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين ، مشيرا أنه سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، و توفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس ،  والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد ، و ضرورة الإلتزام بمخطط الأماكن الخاصة بالدخول والخروج ، حيث سيضم الموقف الجديد ، سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات ، ويحتوى على مبنى إدارى وجمارك وحديقة  .
محافظ بورسعيد يتابع عملية تنفيذ إنشاءات ميناء بورسعيد البري الجديد
محافظ بورسعيد يتابع عملية تنفيذ إنشاءات ميناء بورسعيد البري الجديد
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