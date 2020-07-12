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فن

هند صبري تكشف عن أحدث صورها خلال إجازتها الصيفية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:26 م
هند صبرى
هند صبرى
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محمد بدران _ أسماء الحسيني

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 

وطلت هند صبري بأطلالة جذابة باللون الاصفر خلال قضاء عطلتها الصيفية وعلقت على الصورة قائلة: "حين تكون افكارك سعيدة، سوف تشرق من وجهك ك اشعة الشمس... وتكون دائمًا جميل".

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

.وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدرا

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