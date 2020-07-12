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توك شو

رئيس حى حلوان: حريق "توشكى" أتى على 90% من محال السوق

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حى حلوان، إن حريق سوق توشكى أتى على أغلب المحال فى السوق، مشيرًا إلى أن الحادثة محل تحقيق الآن، من أجل الوقوف على السبب وراء ذلك، مشيدًا بدور الحماية المدنية فى السيطرة وإخماد الحريق، وتابع:"90% من حجم السوق احترق".

وأضاف "شحاتة"،خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوق تم إنشاءه فى عام 2015 ومكون من 514 محل، ولكن ممراته ضيقة بعض الشئ، مشيرًا إلى أن هناك تضارب حول الأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران فى السوق، فهناك من يقول ماس كهربائى، وآخرون يقولون بشئ آخر.

ولفت رئيس حى حلوان، إلى ضرورة وجود طفاية حريق فى كل محل بهذا السوق البالغ عدد محاله 514، وتابع:"ذلك من ضمن اشتراطات الحصول على ترخيص للعمل".

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