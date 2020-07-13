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توك شو

نشرة توك شو.. جامعة القاهرة تعلن فك الشفرة الوراثية لكورونا في مصر.. وزير الإسكان: أي مواطن عاوز حاجة سيجدها.. المسماري: استهداف قاعدة الوطية كان موجعا للعدو التركي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:46 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم عمل 15 موجة لاسترداد حق الشعب عبر لجنة استرداد حق الشعب وإزالة التعديات علي أراضي الدولة منذ عامين ونصف، والآن نقوم بالموجة الـ 16.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العالم كله يشهد أن الاقتصاد المصري أصبح فى وضع أفضل بكثير، و الموازنة العامة للدولة الجديدة تعتبر الأكبر، موضحًا أن الموازنة يتم وضعها من شهر سبتمبر لـ مارس، فالموازنة تم إعدادها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إصدار خطة استراتيجية كاملة للتعامل مع جائحة كورونا في شهر يناير الماضي في بداية ظهور الفيروس في الصين.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن المدن العمرانية الجديدة تعبر عن مجهود دولة، معقبا:" نشعر بالفخر بكل ما وصلنا إليه من إنجازات إنشائية على أرض الواقع".

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان،أن العشوائيات كانت قضية من القضايا الهامة التى تشوه الحاضر المصرى.

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الدولة مصممة على القضاء على وصمة العشوائيات، مضيفا أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة "الأسمرات 3"، يوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على ثلاث محاور فى ملف الإسكان، مضيفا أن أولًا الدعم للطبقة البسيطة والمساندة للطبقة الوسطى، والإتاحة للطبقة العليا.

قال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي،  إن القوات المسلحة لليبية تقود حرب ضروس ضد التكفيريين، مشيرًا إلى  أن الجيش الليبي مستعد لصد أي عدوان.


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