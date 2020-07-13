السقا: المصري يعاني ضائقة مالية غير طبيعية.. وحل أزمة الملعب الثلاثاء.. فيديو

قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضى بالنادي المصري، إن ناديه يعاني ضائقة مالية غير طبيعية مثل كل الأندية، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأضاف عبدالظاهر السقا ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الفريق لن يخوض وديات خلال الفترة المقبلة، لحين معرفة جدول مباريات الدورى.





وأكد عبدالظاهر السقا، أن نادي المصري، مع قرار الدولة با ستئناف النشاط، موضحا أن رغبة النادي البورسعيدي فى إلغاء الدورى كانت بسبب الأزمات المالية، لكننا نحترم قرار الدولة.





كما تحدث عن أزمة محمود حمد قائلا: “أزمة اللاعب تفجرت بسبب دخوله فى مشاجرة، والموضوع أوشك على الانتهاء “.





وتطرق إلى كريم العراقي، قائلا: “اللاعب يتبقى فى عقده عامين، ونتفاوض معه لتعديل عقده كنوع من المكافأة على ما قدمه معنا هذا الموسم”.





وأتم: “هناك اجتماعًا الثلاثاء المقبل، مع اتحاد الكرة، وعلى ذلك سوف نحدد الملعب برج العرب أم السويس.”



