اشتري نسختك من Galaxy S9 Plus بنصف الثمن.. تفاصيل

لذلك يبحص محبو أندرويد لاقتناء أى من هذه الفئة، إلا أن سعرها المرتفع يمنعهم من ذلاك، وبفضل هذا العرض يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy S9 Plus بنصف الثمن. لطالما اشتهرت فئة الـ S الشهيرة من علامة سامسونج العريقة بالميزات التى لا حصر لها، حيث الأناقة الشديدة والأداء الجبار،





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، تستطيع شراء هاتف Samsung Galaxy S9 Plus سعة 64 مقابل 299 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4800 جنيه، بفضل العرض المقدم من منصة ebay الشهيرة.





كان هاتف Samsung Galaxy S9 Plus قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها، مع شاشة قياس 6.2 بوصة بدون أى حواف، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وبطارية عملاقة سعة 3500 ميللى أمبير. شاشة قياس 6.2 بوصة بدون أى حواف، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وبطارية عملاقة سعة 3500 ميللى أمبير.



ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية دقة 8 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد 9.0، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c، كما يدعم الشحن اللاسلكى.

