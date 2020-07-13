مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، 13-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال ضد ريال سوسييداد - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1





ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافي - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3





غرناطة ضد ريال مدريد - العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

انتر ميلان ضد تورينو - العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

8:00 ماريتيمو ضد ريو آفي





10:15 فيتوريا سيتوبال ضد فاماليكاو



