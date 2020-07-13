أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









اعلنت الفنانة أصالة، إنتهاء التحضير لألبومها الجديد، وقامت بتوجيه رسالة لـ "سهم" المشرف على الألبوم وذلك من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام".









ظهر الفنان لطفي لبيب، في بث مباشر من خلال القناة الأولى المصرية ليرد على شائعات تدهور حالته الصحية ونقله لأحدى المستشفيات.













توفي الفنان العراقي مهدي الحسيني، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك إثر تدهور حالته الصحية نتيجة لنقص الأكسجين بالدم.













حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين ونصف مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".













استرجعت الفنانة ايمي طلعت زكريا، ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا والذي قدم العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد.







شارك الفنان كريم عفيفي جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.







تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب إعجاب الجمهور بصورها مع زوجها أبو هشيمة.



