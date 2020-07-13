بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة





وتتألق الفنانة ياسمين صبري بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمال أنوثها برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة، خلال الفترة الماضية، كما تعتمد على الألوان الزاهية وعلى أحدث صيحات الموضة.





كما تتميز ياسمين صبري على الظهور بشكل جمالي بسيط وبدون تكلف، وتتخلى عن وضع المكياج الصارخ، وتكتفي باللمسات الهادئة أو وضع التنت فقط.





أما عن تسريحة الشعر في تظهر بالشعر الأسود الإنسيابي الحريري أعلى الكتف، أو تعتمد على الشعر الملموم.





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