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مرأة

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:29 ص
ياسمين صبري وأبو
ياسمين صبري وأبو هشيمة
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حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة ياسمين صبري موقع تويتر، بعد نشر صور لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال الفترة الماضية، والتي لاقت إعجاب الجمهور، وتصدرت مواقع السوشيال ميديا، لنفي خبر الطلاق.

وتتألق الفنانة ياسمين صبري بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمال أنوثها برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة، خلال الفترة الماضية، كما تعتمد على الألوان الزاهية وعلى أحدث صيحات الموضة.

كما تتميز ياسمين صبري على الظهور بشكل جمالي بسيط وبدون تكلف، وتتخلى عن وضع المكياج الصارخ، وتكتفي باللمسات الهادئة أو وضع التنت فقط.

أما عن تسريحة الشعر في تظهر بالشعر الأسود الإنسيابي الحريري أعلى الكتف، أو تعتمد على الشعر الملموم.

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وإليكم صور ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة..
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة
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