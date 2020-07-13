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مرأة

بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:02 ص
ايشواريا راي
ايشواريا راي
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هاجر هانئ
كشفت  عدد من التقارير  الصحفية الأجنبية  عن إصابة نجمة بوليوود ايشواريا راي وابنتها الوحيدة بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما لتحليل للمرة الثانية. 

وأفاد موقع indianexpress، أن النجمة وعارضة الأزياء الهندية وابنتها ، خضعتا للتحليل للمرة الأولى وكانت النتيجة سلبية، ثم خضعتا للتحليل مرة ثانية وتبين إصابتهما بالفيروس، فيما جاءت نتيجة تحاليل زوجة أميتاب باتشان سلبية أيضا.

تعد ايشواريا راي من النجمات اللاتي يخطفن أنظار وسائل الأعلام  بمجرد ظهورها فى المناسبات العامة أو على السجادة الحمراء، حيث تتمتع النجمة الهندية بأناقة لافتة و لا حدود لها.

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تحرص ايشواريا راي على اقتناء فساتين السهرة التى تحمل توقيع الماركات و المصممين العالميين، والتصميمات المصنوعة من الأقمشة الفاخرة التى تزيد من أناقتها و التى تكشف ايضا عن رشاقتها.

 وتقوم ايشواريا راي بتنسيق قطع المجوهرات الجذابة، بالإضافة إلى اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة و المواكبة لأحدث صيحات الموضة.
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي
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