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محافظات

بدء تجهيز المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بكفر شكر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:17 ص
المركز التكنولوجى
المركز التكنولوجى
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه جار الإنتهاء من تجهيز لتشغيل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس المدينة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن ذلك ياتى فى إطار التحول الرقمي للوحدات الجهاز الإداري بالدولة لراحة وخدمة المواطنين.

وأكد رفعت أننا نعمل على تنظيم العمل فى كافة الإدارات والمكاتب الخدمية من أجل راحة وخدمة أهالينا المواطنين فى إنهاء طلباتهم وخدماتهم فى سهولة ويسر وفى أقصى سرعة ممكنة دون وساطة أومحسوبية اطلاقا.

وكانت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية قد قامت بإزالة منزل قديم بقرية كفر عامر رضوان ، حيث يتسبب فى خطورة على الأهالى وذلك بناءا على شكوى بعض المواطنين بخطورته على المارة فى الشوراع.

وقال رفعت انه يتم حاليا حصر كافة المبانى والمنشآت الأيلة للسقوط التى تمثل خطورة على المواطنين لإزالتها حفاظا على أرواح أهالينا المواطنين داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية.

وأكد رئيس المدينة أننا نعمل على خدمة ومصلحة وراحة أهالينا المواطنين والحفاظ عليهم من أى مخاطر تضر بهم، مشيرا إلى أن تعليمات المحافظ دائما توصى بضرورة الاهتمام والعمل على راحة أهالينا.
بدء تجهيز المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بكفر شكر
بدء تجهيز المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بكفر شكر
بدء تجهيز المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بكفر شكر
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