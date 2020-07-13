بصورة مع هنيدى.. فاطمة الكاشف تستعيد ذكرياتها في مسلسل البخيل وأنا

استعادت الفنانة فاطمة الكاشف، ذكريات تصوير مسلسل "البخيل وأنا" للفنان القدير الراحل فريد شوقى والفنانة الكبيرة كريمة مختار، وغيرهم من النجوم، الذى شهد بداية انطلاقة مشوارها الفنى، الذى امتد نحو 30 عاما تقريبا، حيث كان العرض الأول عام 1991.





ونشرت الفنانة فاطمة الكاشف عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع النجم محمد هنيدى ، حيث كانا يجسدان دور الشقيقين "زينب" و"عطا" أولاد فوزى، الذى جسده الفنان الراحل حسن مصطفى.



وعلقت علي الصورة: "مسلسل البخيل وأنا.. الصورة مع محمد هنيدى .. المسلسل كان أول عمل فى مشوارى الفنى".





مسلسل البخيل وأنا، بطولة فريد شوقى، كريمة مختار، وائل نور، حنان شوقى، هدى عيسى، بكر الشدى، حسن مصطفى، محمد هنيدى، أمل إبراهيم، فاطمة الكاشف، عبد الغنى ناصر، حسنى عبد الجليل، محمود العراقى، جيهان نصر، فتحية طنطاوى وغيرهم من الفنانين، تأليف فريد شوقى، سيناريو وحوار محمد خليل الزهار، إخراج حسين عمارة.



