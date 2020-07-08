محمد هنيدى يتعرض لأزمة بسبب والده فى النمس والإنس

وكانت البداية مع بعض المشاهد التى تجمع بينه وبين الفنانة منة شلبى فى عصر الخمسينيات حيث يظهر هنيدى فى شخصية موظف بسيط.

اقرأ ايضا

وفيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .





وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول موظف بسيط يتعرض للعديد من الأزمات فى حياته بسبب مهنة والده.





يذكر ان هذا العمل يعد عودة جديدة للتعاون بين هنيدى وشريف عرفة حيث شاركا من قبل فى فيلم "فول الصين العظيم".



