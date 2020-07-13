AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان: مقتل جندي في هجمات مسلحة على عدة مواقع عسكرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأثنين، مقتل جندي في هجمات مسلحة على عدة مواقع عسكرية في منطقة بعلبك في سهل البقاع شرقي لبنان.

وقال الجيش في بيان له: "أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر ودورس حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين، الذي صودف مروره في المحلة".

وأضاف: "سبق ذلك يوم أمس إقدام المطلوب عباس المصري على إطلاق النار في الهواء عند حاجز دورس أثناء محاولته المرور بالقوة بسيارته نوع جيب بي أم برفقة المدعو جعفر العفي".

وتابع البيان: "ردّ عناصر الحاجز على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المطلوب عباس المصري والمدعو جعفر العفي، فنُقلا على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي - بعلبك للمعالجة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 35 جنديا و30 مفقودا في هجوم على الجيش النيجيري

ترشيحاتنا

خالفوا قرار رئيس الوزراء.. ضبط القائمين على تجهيز 4 حفلات زفاف بـ الدقهلية والوادى الجديد

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

فيديو جراف| أفضل 10 سيارات مبيعا فى مصر خلال 2020

بيستغلوا المواطن.. برلماني يطالب بتشديد دور الجهاز القومى فى التصدى لمخالفات شركات الاتصالات

في ذكرى وفاة السيدة عائشة.. كانت أحب الزوجات إلى قلب النبي .. نزلت براءتها من السماء في حادثة الإفك

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات تبرز أنوثة هيفاء وهبي

AdvertisementS

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

بعد إصابته بجلطة فى المخ.. تعرف على أعراض وأسباب مرض لطفي لبيب

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

فى ذكرى ميلاد فردوس محمد.. عدد زيجاتها وعدم انجابها ومأساتها منذ 3 سنوات

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل

بدون زيت.. طريقة غير متوقعة لقلي البطاطس المحمرة

لأول مرة في العالم.. تعرف على مواصفات السيارة الطائرة cityhawak.. فيديو وصور