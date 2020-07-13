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تعليم

التعليم: حصول 75 طالبا وطالبة بالثانوية على الدرجات النهائية في عينة التاريخ

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:52 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم 13 يوليو 2020 نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة التاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة وفى ضوء هذا الاجتماع  تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألف 233 ورقة، أسفرت عن نجاح 10006 طلاب/طالبة بنسبة نجاح89.1%.

وأضاف حجازى، حصول 1687 طالبا/طالبة (بنسبة 16.86.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلا عن حصول 75 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كماحصل 2552 طالبا/طالبة (بنسبة 25.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90% ، وحصل 2215 طالبا/طالبة (بنسبة 22.14% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
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