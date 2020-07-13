التعليم: حصول 75 طالبا وطالبة بالثانوية على الدرجات النهائية في عينة التاريخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم 13 يوليو 2020 نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة التاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).





وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألف 233 ورقة، أسفرت عن نجاح 10006 طلاب/طالبة بنسبة نجاح89.1%.



