مفيش علاج وإعداد مصابي كورونا بتقل .. المصل واللقاح يكشف السبب

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن سبب تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر يعود إلى 3 تفسيرات، الأول منها هو الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس مثل التباعد الاجتماعي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات.





وتابع في مداخلة هاتفية على قناة فضائية "إكسترا نيوز"، أن التفسير الثاني هو وعي المواطن وامتثاله للإجراءات للوقائية من المرض، خاصة ارتداء الكمامة والتي تقلل كثيرا من انتقال الفيروس.





واوضح ان التفسير الثالث هو وصول الفيروس لذروته ثم تراجعه مثل أي مرض لتحوره وكونه أصبح أكثر ضعفا، مؤكدًا على انه حتى الان لم يتوافر علاج محدد لكورونا.





ولفت إلى أنه كلما زاد الفيروس انتشارا زاد ضعفا وهي مقولة تنطبق على أي وباء في العالم، وهو ما حدث في كثير من الدول الأوروبية ويحدث حاليا في مصر.



