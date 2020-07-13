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محافظات

ضمن الموجة 16.. المنيا تسترد 33 ألف فدان وتزيل 113 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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أيمن رياض

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، 

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.

 

 قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 113 حاله تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، منها 28 حاله ازالات مباني على مساحة 10383 مترا مربعا، و85 حالات تعديات بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 33545 فدانا و2 قيراط.


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 وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز بني مزار، ازالت 59 حالة تعد بالبناء تعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 26945 فدانا و2 قيراط و13 سهما، بالإضافة لإزالة 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 9730 متر مربع.

 

 كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 11 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة على مساحة 1595 متر مربع، بالإضافة لإزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 45 مترا مربعا بقرية طحا الاعمدة، كما تم ازاله 11 حالة بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 323 فدانا.

 

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة إزالة واسترداد حيث تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 18 متر مربع، وتم استرداد 210 أفدنة، كما تم إزالة 6 حالات تعديات على أملاك الدولة على مساحة 600 متر مربع، بالإضافة لإزالة حالة بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 80 مترا مربعا بنطاق مركز ديرمواس.

 

كما ازالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 10 حالات تعد بالزراعة على الأراضي أملاك الدولة على مساحة 5929 فدان بقرية عطف حيدر كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة 4 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 138 فدان.

 وتهيب محافظة المنيا ب واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

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