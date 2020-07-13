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ديني

عبلة الكحلاوي: لو خاف الناس المال الحرام لقضي على٩٥% من الفساد في المجتمع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:04 م
الدكتورة عبلة الكحلاوي،
الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية
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يارا زكريا
أوصت الدكتور عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، بتقديم رضا الله على كل شيء، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقالت « الكحلاوي» لا تُقـَدِّمْ على رضـا اللَّـه رضـا أحد من البشـر كائنـًا من كان، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ..»، (سورة الأحزاب: الآية 37). 

وتابعت الداعية الإسلاميةتذكـر قـول النبـي -صلى اللَّه عليه وسلم- : «مـن التمـس رِضا اللَّـه بسخـطِ الناسِ ، رضِـي اللَّـه عنـه ، وأرضـى عنـه الناسَ، ومـن التَمس رضـا الناسِ بسخَطِ اللَّـه ، سخِـط اللَّـه عليـه، وأسخَط عليـه النـاس». 

وواصلت أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر: قال القُرطُبيُّ - رحمه الله -: « كُـلُّ مَن جَلَسَ فِي مَجلِسِ مَعصِيةٍ ولم 
يُنكِر عَليهِم يَكُونُ مَعهُم فِي الوزرِ سَواء».


ونبهت الدكتورة عبلة الحكلاوي أن من أكثر أسباب الفساد في المجتمعات أكل المال الحرام (رشوة ، سرقة، سلب)، وأكل الحقوق في المواريث، وأكل أموال اليتامى (الربا).

وأفادت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه لو خاف الناس من أكل المال الحرام لقُضي على ٩٥% من الفساد في المجتمع، مشيرًا إلى أن من الذنوب التي يَصعب على العبد التوبة منها - إلا من رحم الله،- هو: أَكل مال الحرام.

واستشهدت  بما روى عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا كعب بن عجرة إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت»، وبما ورد عن أبى الصديق- رضى الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كُل جسدٍ نبت من سحت فالنار أولى به». 

وأكملت أنه عند التوبة من أكل الحرام، قد لا يستجيب الله دُعاه لاسيما تغذى الجسم من السحت، لهذا قال - صلى الله عليه وسلم-: « إن الله طيب لايقبل إلا طيبًا، ثم ذكر الرَّجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربِ يا ربِ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»، رواه مسلم.


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