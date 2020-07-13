عبلة الكحلاوي: لو خاف الناس المال الحرام لقضي على٩٥% من الفساد في المجتمع

رضـا أحد من البشـر كائنـًا من كان، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ..»، (سورة الأحزاب: الآية 37).

مـن التمـس رِضا اللَّـه بسخـطِ الناسِ ، رضِـي اللَّـه عنـه ، وأرضـى عنـه الناسَ،

يُنكِر عَليهِم يَكُونُ مَعهُم فِي الوزرِ سَواء».





لقُضي على ٩٥% من الفساد في المجتمع، مشيرًا إلى أن من الذنوب التي يَصعب على العبد التوبة منها - إلا من رحم الله،- هو: أَكل مال الحرام. وأفادت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه لو خاف الناس من أكل المال الحرام





واستشهدت بما روى عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «يا كعب بن عجرة إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت»، وبما ورد عن أبى الصديق- رضى الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كُل جسدٍ نبت من سحت فالنار أولى به».





لهذا قال - صلى الله عليه وسلم-: « إن الله طيب لايقبل إلا طيبًا، ثم ذكر الرَّجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربِ يا ربِ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»، رواه مسلم. وأكملت أنه عند التوبة من أكل الحرام، قد لا يستجيب الله دُعاه لاسيما تغذى الجسم من السحت،