عبلة الكحلاوي: لو خاف الناس المال الحرام لقضي على٩٥% من الفساد في المجتمع

أوصت الدكتور عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، بتقديم رضا الله على كل شيء، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».
وقالت « الكحلاوي» لا تُقـَدِّمْ على رضـا اللَّـه رضـا أحد من البشـر كائنـًا من كان، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ..»، (سورة الأحزاب: الآية 37).
وتابعت الداعية الإسلامية: تذكـر قـول النبـي -صلى اللَّه عليه وسلم- : «مـن التمـس رِضا اللَّـه بسخـطِ الناسِ ، رضِـي اللَّـه عنـه ، وأرضـى عنـه الناسَ، ومـن التَمس رضـا الناسِ بسخَطِ اللَّـه ، سخِـط اللَّـه عليـه، وأسخَط عليـه النـاس».
وواصلت أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر: قال القُرطُبيُّ - رحمه الله -: « كُـلُّ مَن جَلَسَ فِي مَجلِسِ مَعصِيةٍ ولم
يُنكِر عَليهِم يَكُونُ مَعهُم فِي الوزرِ سَواء».