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فن

وفاة الفنان مهدي الحسيني أحد أبطال "فرقة ناجي عطالله" بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
توفى الفنان العراقى مهدى الحسينى، فجر الاثنين 13 يوليو متأثرا بإصابته بـفيروس كورونا المستجد.

وولد مهدي حسن علي العابد الحسيني في بغداد عام 1956، وهو حاصل على بكالوريوس فنون جميلة، قسم الفنون المسرحية فرع التمثيل في 1980-1981.

وعمل  مهدى الحسينى كممثل مسرحي وتلفزيوني ومصمم إضاءة مسرحية وتلفزيونية، عمل أيضًا مديرًا للإنتاج التلفزيوني.

وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات المحلية العربية، ومن أهم أعماله، مسرحية "أحلام السنين"، ومسلسل "الفندق"، كما شارك في مصر بمسلسل "فرقة ناجي عطاالله" مع النجم عادل إمام.
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