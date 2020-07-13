بعد اعتذار الكاميرون .. اتحاد الكرة يعلن موقفه من استضافة نهائيات أبطال إفريقيا

أكد محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، أن تنظيم الأدوار النهائية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمر مهم بالنسبة للجبلاية، حالة موافقة المسئولي الدولة.





وقال فضل في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع عبر راديو مصر: "مصر جاهزة لاستضافة المباريات بعد تنظيم البطولتين "أمم إفريقيا 2019- وبطولة المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما"، نحن جاهزين لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا.





وأضاف:" لابد من موافقة مسئولي الدولة، وتكليف رسمي من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، للاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدها يتم مخاطبة الكاف بشكل رسمي".





وتابع:" المغرب حصلت على الأدوار النهائية في الكونفدرالية رغم وجود فرق مغربية فيها، وتنظيم الأدوار النهائية في دوري الأبطال مفيد ومهام جدًا من الناحية الفنية خاصة أن لدينا فريقين مصر، الأهلي والزمالك".





وواصل:" لدينا كافة الإمكانيات لتنظيم الأدوار النهائية سواء باتباع الإجراءات الصحية والبروتوكول الطبي أو في البنية التحتية مثل الفنادق والملاعب".



وكان الاتحاد الكاميروني اعتذر رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر ستمبر المقبل.





يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.