بعد اعتذار الكاميرون .. اتحاد الكرة يعلن موقفه من استضافة نهائيات أبطال إفريقيا

أكد محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، أن تنظيم الأدوار النهائية
في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمر مهم بالنسبة للجبلاية، حالة موافقة المسئولي الدولة.
وقال فضل في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع
عبر راديو مصر: "مصر جاهزة لاستضافة المباريات بعد تنظيم البطولتين "أمم
إفريقيا 2019- وبطولة المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما"، نحن جاهزين لاستضافة
نهائيات أبطال إفريقيا.
وأضاف:" لابد من موافقة مسئولي الدولة، وتكليف
رسمي من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، للاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدها يتم مخاطبة
الكاف بشكل رسمي".
وتابع:" المغرب حصلت على الأدوار النهائية
في الكونفدرالية رغم وجود فرق مغربية فيها، وتنظيم الأدوار النهائية في دوري الأبطال
مفيد ومهام جدًا من الناحية الفنية خاصة أن لدينا فريقين مصر، الأهلي والزمالك".
وواصل:" لدينا كافة الإمكانيات لتنظيم الأدوار
النهائية سواء باتباع الإجراءات الصحية والبروتوكول الطبي أو في البنية التحتية
مثل الفنادق والملاعب".
وكان الاتحاد الكاميروني اعتذر رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر ستمبر المقبل.
يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.