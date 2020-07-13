بدون أدوية.. 4 نصائح تخلصك من آلام الدورة الشهرية

تعد التقلصات جزءًا طبيعيًا جدًا من فترة الحيض الشهري ولكنها قد تمنع البعض من ممارسة أنشطتهم اليومية مثل الدراسة أو العمل.
وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أهم النصائح للتخفيف من الآلام الدورة الشهرية منها:
- استخدام أكياس الماء الدافئة أو كمادات ماء دافئ ويوضع أسفل البطن أو أسفل الظهر أو حتى يمكن الاستحمام بماء دافئ فالحرارة تحفز تدفق الدم وتريح نسيج عضلة الرحم بالتالي يخف الألم نوعًا ما.
- استخدام الوسادة ووضعها أسفل الركبتبن بعد التمدد على الظهر أو التمدد على الجانب مع ضم الركبتين إلى الصدر، حيث يقلل هذا الوضع من توتر عضلات الظهر.
- ممارسة تمارين رياضية خفيفة فالرياضة الخفيفة تساعد على زيادة معدل تدفق الدم بالتالي تساهم في التخفيف من التقلصات كالمشي الخفيف.
- الاهتمام بالغذاء الصحي ويعتبر تناول الطعام الصحي من الخضار والفاكهة يسهم في منح النساء الراحة خلال أيام الدورة الشهرية حيث يعمل بعضها كمضادات للالتهاب مثل: الطماطم، الكرز، الفليفلة الملونة.
ومن أهم الأغذية التي تقلل من ألم الحيض وتدعم الصحة: الأسماك / الأغذية الغنية بالكالسيوم/ اللوز / الخضراوات الورقية الداكنة.
وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أهم النصائح للتخفيف من الآلام الدورة الشهرية منها:
- استخدام أكياس الماء الدافئة أو كمادات ماء دافئ ويوضع أسفل البطن أو أسفل الظهر أو حتى يمكن الاستحمام بماء دافئ فالحرارة تحفز تدفق الدم وتريح نسيج عضلة الرحم بالتالي يخف الألم نوعًا ما.
- استخدام الوسادة ووضعها أسفل الركبتبن بعد التمدد على الظهر أو التمدد على الجانب مع ضم الركبتين إلى الصدر، حيث يقلل هذا الوضع من توتر عضلات الظهر.
- ممارسة تمارين رياضية خفيفة فالرياضة الخفيفة تساعد على زيادة معدل تدفق الدم بالتالي تساهم في التخفيف من التقلصات كالمشي الخفيف.
- الاهتمام بالغذاء الصحي ويعتبر تناول الطعام الصحي من الخضار والفاكهة يسهم في منح النساء الراحة خلال أيام الدورة الشهرية حيث يعمل بعضها كمضادات للالتهاب مثل: الطماطم، الكرز، الفليفلة الملونة.
ومن أهم الأغذية التي تقلل من ألم الحيض وتدعم الصحة: الأسماك / الأغذية الغنية بالكالسيوم/ اللوز / الخضراوات الورقية الداكنة.