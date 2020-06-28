بـ 3 أعشاب .. علاج فعال لآلام الدورة الشهرية

تعانى الكثير من الفتيات والسيدات من الام الدورة الشهرية سواء أثناء فترة الحيض أو قبلها مما يجعلهن غير قادرات على ممارسة مهامهن اليومية بكفاءة.





وذكر موقع " verywellhealth" أن بعض الاعشاب والنباتات الطبيعية قادرة على علاج هذا الالم بشكل فعال مثل الأدوية، وعلى رأسها خليط اليانسون والزعفران وبذور الكرفس.





وتوصلت دراسة طبية نشرت في مجلة القبالة وصحة المرأة عام 2009 إلى أن خليط اليانسون والزعفران وبذور الكرفس قلل الام الدورة الشهرية بشكل كبير مقارنة بأحد الأدوية المضادة للالتهاب وهو حمض الميفيناميك.





وتم اعطاء العلاج للنساء 3 مرات فى اليوم لمدة استمرت 3 أيام بداية من الشعور بالام الدورة الشهرية وتكرر ذلك لمدة 3 شهور متتالية .



