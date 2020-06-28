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مرأة

بـ 3 أعشاب .. علاج فعال لآلام الدورة الشهرية

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:26 ص
بـ 3 اعشاب .. علاج
بـ 3 اعشاب .. علاج فعال لآم الدورة الشهرية
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اسماء محمد
تعانى الكثير من الفتيات والسيدات من الام الدورة الشهرية سواء أثناء فترة الحيض أو قبلها مما يجعلهن غير قادرات على ممارسة مهامهن اليومية بكفاءة.

وذكر موقع " verywellhealth" أن بعض الاعشاب والنباتات الطبيعية قادرة على علاج هذا الالم بشكل فعال مثل الأدوية، وعلى رأسها خليط اليانسون والزعفران وبذور الكرفس.

وتوصلت دراسة طبية نشرت في مجلة القبالة وصحة المرأة عام 2009 إلى أن خليط اليانسون والزعفران وبذور الكرفس قلل الام الدورة الشهرية بشكل كبير مقارنة بأحد الأدوية المضادة للالتهاب وهو حمض الميفيناميك.

وتم اعطاء العلاج للنساء 3 مرات فى اليوم لمدة استمرت 3 أيام بداية من الشعور بالام الدورة الشهرية وتكرر ذلك لمدة 3 شهور متتالية .

ويمكن لأى امرأة تناول هذا المشروب لعلاج الام الدورة الشهرية بشرطين هما أن تشترى هذه الاعشاب من مكان مضمون لان تأثيرها يتغير اذا تم تخزينها بشكل خاطئ، واستشارة الطبيب فى حالة المعاناة من أى مرض.
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