ماتستهونش بيها .. 7 أعراض للتليف الرئوي

تتشابه فى بعض الأحيان مع مشكلات صحية اخرى مما يحتم زيارة الطبيب عند الاشتباه فى الأمر خاصة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاما.

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وأوضحت الجمعية أن الشعور بضيق التنفس يعني أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين مما يعرض الإنسان للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الأخرى، كما رصدت أبرز أعراض

والتى تستدعي زيارة الطبيب على الفور للقيام بالتشخيص المناسب.