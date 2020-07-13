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فن

من شنطة العربية .. ياسمين نيازى تغني "بعد الليالى" للهضبة عمرو دياب.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشرت ياسمين نيازي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو وهى تغنى من داخل شنطة سيارتها، وصحبته بتعليق: "دندنه من شنطة العربية، غنوة كلنا بنحبها، بعد الليالى".

وكانت طرحت المطربة ياسمين نيازي، أغنية جديدة لها في عيد الحب بعنوان "كلام الحب".

تم تسجيل الأغنية باستديوهات صوت الحب، وحضرت ياسمين بصحبة مدير أعمالها سيكا سمير "كلام الحب" من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي وتوزيع أنور عمرو وإنتاج ماستر جروب وهندسه صوتيه خالد رؤوف، وتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب، من إخراج هاني كامل، ويتم طرحها احتفالا بالفلانتين علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

وتعيش "ياسمين" حالة من النشاط الفني هذه الفترة كما تستعد لإحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة

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