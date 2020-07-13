نقل موقف سيارات القرى بالبساتين إلى حى المروة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، عن نقل موقف سيارات الأجرة الخاص بالقرى لمنطقة البساتين بدلًا من حي المروة جنوب المدينة.





وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، بدء تشغيل موقف سيارات القري بالبساتين وإخلاء موقع الموقف بحي المروة لتحويله لسوق للتمور يضم ثلاجات حفظ صغيرة للتمور (سعة من ٢٠: ٤٠ طن)، وأماكن مخصصة لبيع وشراء التمور لخدمة المزارعين وتنشيط تجارة التمور بالمحافظة.

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وأضاف الطماوي، أن المركز يواصل حاليا تنفيذ مشروع الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة بطول 400 متر ليكون متنفسا طبيعيا لمواطني المركز.





وكان محافظ الوادى الجديد ،نفى توقف رحلات النقل الجماعي، بين مدن وقرى المحافظة، واستمرار عملها داخل المحافظة وخارجها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على إعادة تشغيل سوق المروة الأسبوعى جنوب مدينة الخارجة، بعد توقف استمر عدة أشهر ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مع إلزام البائعين بارتداء الكمامة



