AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقل موقف سيارات القرى بالبساتين إلى حى المروة في الوادي الجديد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:35 م
موقف سيارات
موقف سيارات
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن نقل موقف سيارات الأجرة الخاص بالقرى لمنطقة البساتين بدلًا من حي المروة جنوب المدينة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، بدء تشغيل موقف سيارات القري بالبساتين وإخلاء موقع الموقف بحي المروة لتحويله لسوق للتمور يضم ثلاجات حفظ صغيرة للتمور (سعة من ٢٠: ٤٠ طن)، وأماكن مخصصة لبيع وشراء التمور لخدمة المزارعين وتنشيط تجارة التمور بالمحافظة.
اقرأ أيضا:

شاهد على الثورة| ميدان البساتين بالوادي الجديد.. من هنا انطلقت مسيرات الغضب الرافضة للإخوان


وأضاف الطماوي، أن المركز يواصل حاليا تنفيذ مشروع الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة بطول 400 متر ليكون متنفسا طبيعيا لمواطني المركز.

وكان محافظ الوادى الجديد ،نفى توقف رحلات النقل الجماعي، بين مدن وقرى المحافظة، واستمرار عملها داخل المحافظة وخارجها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على إعادة تشغيل سوق المروة الأسبوعى جنوب مدينة الخارجة، بعد توقف استمر عدة أشهر ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مع إلزام البائعين بارتداء الكمامة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: مصادرة السيارات المضبوطة أثناء إلقاء المخلفات على الطرق

حملة لنقل الباعة وإزالة الإشغالات بسوق الشعلة في الوادي الجديد

بتكلفة 15 مليون جنيه.. إنشاء سوق موحد للتمور وثلاجات حفظ بالوادي الجديد

"في ظل كورونا".. سوق موحد للتمور.. تعرف على مجمع تمور الوادي الجديد

بتكلفة 12 مليون جنيه .. إنشاء 40 ثلاجة لحفظ التمور فى الوادى الجديد

إحلال وصيانة محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

بشرى للأهلى والزمالك.. وزير الرياضة يعلن جاهزية مصر لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا

غني بـ 10 فيتامينات .. إليك الخليط البرتقالي لتقوية المناعة

بدون زيت.. طريقة غير متوقعة لقلي البطاطس المحمرة

AdvertisementS

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة هذا العام .. التعليم توضح

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

بسبب كورونا.. الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب

فيديو سب الخطيب صحيح.. مصادر بالأهلي : مستمرون فى التصعيد لرد اعتبار رئيس النادى

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير

شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر.. قائمة بها