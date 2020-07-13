فوائد استخدام منظف الرشاشات ودورة البنزين للمحرك

وطريقة استخدام سائل تنظيف البخاخات سهلة، حيث كل ما عليك شراء السائل وسكبه في خزان الوقود أثناء تعبئة البنزين في المحطات، وسوف تجد بعدها أن المحرك قد استعاد قوته وأداءه المعهود.



