لا داعي للقلق.. يمكنك العودة لنظام آيفون القديم بهذه الطريقة

بعدما كشفت شركة آبل الأمريكية فى الشهر الماضي بمؤتمر المطورين السنوى الخاص بها، عن أحدث أنظمتها ios 14 لأجهزة آيفون وآيباد، أصبح باستطاعة مستخدمي أجهزتها الحصول على المميزات الجديدة في الخريف القادم فور طرحها لـ iphone 12.





إلا أنه كشفت عن إصدار المطورين من النظام الجديد، والذى تبين به العديد من المشكلات التى ستواجه المستخدمين، الأمر الذى سيدفعهم لعدم تثبيته علي أجهزتهم في الوقت الجاري، والانتظار للنسخة الرسمية والنهائية منه.





وإذا كنت قمت بتحميل نسخة المطورين من ios 14 فيمكنك العودة لنظام iOS 13 لأجهزة آيباد وآيفون، كل ما عليك فعله هو إعادة ضبط جهازك من خلال عملية restore عبر تطبيق آيتونز الذي بدوره سيعيد آخر إصدار رسمي من IOS 13 على جهازك.





ويجب علي المستخدم جعل جهازه علي وضع الاسترداد أو recovery mode، وسيتم تفعيل هذه الخاصية عندما تصبح شاشة الجهاز باللون الأسود، وإذا كان لديك جهاز iPhone 6S أو طراز أقدم، اضغط على زر الصفحة الرئيسية.





وينصح دومًا الخبراء بالانتظار لحين صدور النسخة الأخيرة من أى نظام تشغيل لتفادي الوقوع فى أى مشاكل متوقعة.