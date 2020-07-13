نستهدف تحسين حياة المواطن.. وزيرة التخطيط: لا قلق من ديون مصر والأمور في تحسن مستمر.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إننا نستهدف تحسين حياة المواطن المصري، ونعمل على زيادة الناتج القومي في مصر.





وأضافت هالة السعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "الدين هو وسيلة من وسائل التمويل ".





وتابعت هالة السعيد: " ما يهمنا هو استخدام الدين في مشروعات إنتاجية بجدوى اقتصادية سليمة ويكون لها عائد اقتصادي على الدولة".





وأكملت هالة السعيد: "حريصون على متابعة القروض واستخدام القروض في مشروعات تنموية استثمارية ونتابع سقف الدين بشكل دقيق".



