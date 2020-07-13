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نستهدف تحسين حياة المواطن.. وزيرة التخطيط: لا قلق من ديون مصر والأمور في تحسن مستمر.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:49 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة  السعيد وزيرة التخطيط، إننا نستهدف تحسين حياة المواطن المصري، ونعمل على زيادة الناتج القومي في مصر.

وأضافت هالة السعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "الدين هو وسيلة من وسائل التمويل ".

وتابعت هالة السعيد: "ما يهمنا هو استخدام الدين في مشروعات إنتاجية بجدوى اقتصادية سليمة ويكون لها عائد اقتصادي على الدولة".

وأكملت هالة السعيد: "حريصون على متابعة القروض واستخدام القروض في مشروعات تنموية استثمارية ونتابع سقف الدين بشكل دقيق".

ولفتت هالة السعيد: "لا نقلق من ديون مصر ونتابع الوضع بشكل دقيق والأمور في تحسن مستمر"، مضيفة: "لدينا حوكمة في إدارة الدين وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء لإدارة الدين الخارجي".
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