محافظ دمياط يعقد اجتماعا لمتابعة المنظومة الإعلانية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الإجتماع الدورى لمجلس الإدارة والجهاز الإدارى للإعلانات المُنعقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد مجاهد من الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق.





وأوضحت المحافظ أن الاجتماع تناول استعراض شامل لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات خلال الفترة الماضية وذلك طبقًا لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية منذ منتصف أغسطس الماضي والذى يهدف إلى تنظيم المنظومة الإعلانية بالمحافظة طبقًا لمعايير محددة وقواعد منظمة لذلك المجال فضلًا عن محاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضارى العام.





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وأشارت عوض إلى أنه تم مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بآليات إدارة الإعلانات بالميادين وذلك بعد تحديد التابع منها لولاية المحافظة، لافتة إلى أنه تم الموافقه على التوصية الخاصة بإدراج الشاشات الإعلانية تحت ولاية الشركة الوطنية لإدارتها إعلانيًا والعمل على التنويه من خلالها عن كيفية التواصل والتعاقد مع الشركة إذ نوهت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار وإلا سيتم إزالتها.





ومن جانبه أكد اللواء بهجت أنه تم إتخاذ خطوات كبيرة بالتعاون مع المحافظة صوب تنظيم المجال الإعلانى طبقًا لاشتراطات ومواصفات فنية محددة تتوافق مع جميع المعايير الخاصة بالذوق الاجمالى العام والتنسيق الحضارى وتحقيق الحفاظ على أمان المكان ومرتادى الطرق.