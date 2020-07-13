في اليوم الثالث..استقبال 7 طلبات ترشح لمجلس الشيوخ بدمياط

لليوم التالث على التوالى ، أستقبلت ، لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط ، مرشحى مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط لتقديم أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات.









وصل عدد المتقدمين للترشيخ على مقاعد مجلس الشيوخ بدمياط الى 7 مرشحين على المقعد الفردى بينما أجرى 12 شخصا الكشف الطبى،حيث أن تقديم طلبات الترشيح تتم تحت شروط وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





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ويواصل القومسيون الطبي التابع لمديرية الشئون الصحية بدمياط ، توقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 حتى 17 يوليو الجارى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.









وكان قد شهد القومسيون الطبي بمستشفي التخصصي بدمياط توافد 14 مرشح للتقدم بطلبات للتوقيع الكشف الطبي ،منذ بدء الاعلان عن توقيع الكشف الطبي على المرشحين منذ الاسبوع الماضي.