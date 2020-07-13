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مرأة

بعد تحضير سيرين عبد النور لها.. إليكم طريقة عمل المكرونة باللبن

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:26 م
طريقة عمل المكرونة
طريقة عمل المكرونة باللبن
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آية التيجي
قدمت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور طريقة عمل اكلة جديدة تفضلها، و قامت بمشاركتها مع متابعيها على انستجرام، وكانت طريقة عمل هذه الأكلة بسيطة وسهلة؛ حيث قامت بإعدادها في فيديو لا يتعدى 3 دقائق.

وكتبت سيرين عبد النور على الفيديوباستا ولبن وكريستيانو كل المقادير .

وقت التحضير: 35 دقيقة
وقت الطبخ : 15 دقيقة
تكفي لـ : 6 أشخاص

ويتم تقديم طريقة عمل مكرونة باللبن على البارد، فلا يجب ان تسخن او تعرضها للنار، وهي تحتوي على مكونات مفيدة، ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الأساسية كنوع من المقبلات الشهية.

طريقة مكرونة باللبن 

مقادير طريقة عمل المكرونة باللبن 

5 فصوص ثوم مفرومة
حبة من الخيار
أوراق النعناع الخضراء
كوب من اللبن الرايب
نصف كيس من المكرونة الشرائط المسلوقة 
ملح

طريقة تحضير مكرونة باللبن 

1- اسلقي المعكرونة بالطريقة المعتادة، ثمّ صفيها واتركيها لتبرد.
2- قطعي النعناع والخيار لقطع صغيرة
2- اخلطي اللبن الزبادي مع الثوم والملح والخيار المقطع والنعناع في وعاء.
3- امزجي المعكرونة مع اللبن الرائب مباشرةً قبل التقديم.

وإليكم الفيديو الذي  يوضح طريقة عمل هذه الوصفة..
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