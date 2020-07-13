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توك شو

بعد القبض على المتحرشين بها.. هنا الزاهد: حقي جالي وحسيت بأمان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:27 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاني حسين
علقت الفنانة هنا الزاهد، على واقعة القبض على من تحرشوا بها أثناء قيادتها سيارتها، قائلة "لم أتخيل أن يتم القبض على المتحرشين، أنا مش مصدقة".

وقالت هنا الزاهد في تصريحات تليفزيونية، "حسيت أن حقي جه وشعرت بالسعادة وحسيت بأمان".

وأضافت هنا الزاهد "كنت في النيابة النهارده للتعرف على المتحرشين وحصلوا على أقوالي".

وتابعت هنا الزاهد "أي بنت مكاني هتكون مرعوبة لأن المتحرشين دول كانوا بيجروا ورايا بالعربية وكانوا بيضايقوني بالكلام وكنت هعمل حادثة، مشيرة إلى أن "المتحرشين فضلوا ماشيين ورايا واول ما صورتهم جريوا".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ومرافقيه الـ 5، لقيامهم بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد أثناء سيرها بسيارتها في مدينة الشيخ زايد.

وتوصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه  "5" أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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