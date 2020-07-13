المستندات والأوراق المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي

أتاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر آلية لدعم أصحاب السيارات الراغبين في تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي عن طريق التقسيط وبدون مقدم أو فوائد.





ويستعرض "صدى البلد" خطوات تحويل السيارات من بنزين إلى سيارات غاز طبيعي بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع وزارة البترول.





اقرأ أيضا:





- المستندات المطلوبة

صورة من رخصة السيارة

صورة من بطاقة مالك السيارة

صورة من بطاقة الضامن

إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث





التوجه بالمستندات المطلوبة إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غازتك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي؛ حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ووقف أى تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة، وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تكليفات الرئيس السيسي تهدف إلى التوسع فى تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى.



