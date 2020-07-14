فولكس فاجن تستدعي 1637 سيارة بنتلي فى الصين

أعلنت شركة فولكسفاجن فى الصين استدعاء 1637 سيارة "بنتلي بنتايجا في 8"، بسبب مخاوف من تسرب الوقود وحدوث حريق.





وقالت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق في بيان لها أن عملية الاستدعاء، المقرر أن تبدأ في 17 أغسطس، تشمل سيارات سيدان "بنتلي بنتايجا في 8" المستوردة، المصنعة خلال الفترة بين 22 مايو 2018 و27 فبراير 2020.





وأوضحت المصلحة فى بيانها أن مفصل أنبوب التزويد بالوقود في حجرة المحرك قد يتعرض لتآكل حراري في حالة ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة، ما قد يؤدي في سيناريوهات شديدة إلى تضرر المفصل وحدوث تسرب للوقود.





وتابعت المصلحة ان هذا العيب يؤدى فى النهاية الى نشوب حريق يطال حجرة المحرك، الأمر الذي يشكل خطرا على السلامة، قائدى السيارة.





ومن المقرر أن يستبدل وكلاء فولكسفاجن الأجزاء المعيبة بشكل مجاني، فيما ستحصل السيارات المصنعة قبل 27 نوفمبر 2018 أيضا على ترقية في برنامج التحكم في المحرك الخاص بها.