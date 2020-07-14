صيد ثمين.. السلطات الكويتية تضبط شبكة غسيل أموال بحوزتها سيارات فارهة ومجوهرات.. فيديو

أعلنت السلطات الأمنية فى الكويت أنها قامت بضبط شبكة تقوم بعمليات غسل أموال وذلك بعد رصدها على مدى شهور وتتبع تحركاتها في مناطق عدة من البلاد.





وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم ضبط سيارات فارهة بأكثر من مليون دينار و25 كرتون خمر فاخر وساعات وعملات نقدية مع وافد يملك شاليها ومزرعة وفيلا لغسيل أموال تم توقيفه وشريك له.





كما تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر، كما تمت مداهمة أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية. وبعد تحريات استمرت أشهر قادت للوافد فأمسك به وأرشد عن شخص آخر تم إيقافه وجار التحقيق معه للوصول لمتورطين معه .





وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى، إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة، كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل محاولة هروبه.





وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن نتائج التفتيش انتهت الى العثور على: – سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة – دراجات رباعية الدفع – ساعات ومجوهرات ثمينة – مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة – عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة. وأكدت الإدارة أن التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجار إحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#فيديو</a><br>سيارات فارهة بأكثر من مليون دينار و25 كرتون خمر فاخر وساعات وعملات نقدية مع وافد يملك شاليها ومزرعة وفيلا لغسيل أموال تم توقيفه وشريك له<br><br>الجهات الأمنية وبعد تحريات استمرت أشهر قادت للوافد فأمسك به وأرشد عن شخص آخر تم إيقافه وجار التحقيق معه للوصول لمتورطين معه <a href="https://t.co/zZUQMUE3iB">pic.twitter.com/zZUQMUE3iB</a></p>— تدري (@TadriUknow) <a href="https://twitter.com/TadriUknow/status/1282776131431796737?ref_src=twsrc%5Etfw">July 13, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



