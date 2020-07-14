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ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:30 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
اعتادت الفنانة التونسية درة على مشاركة جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورها وأبرز الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المناسبات وجلسات التصوير.

تألقت درة فى إحدى جلسات التصوير بإطلالة أنيقة وعلى الموضة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم يالنقوشات والرسومات المميزة و التى زادت من جاذبيتها.

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وقد حمل فستان درة فى إحدى جلسات التصوير توقيع دار الأزياء العالمية Tommy Hilfiger، وقد بلغ سعر التصميم 351 دولارا أمريكيا.

أما من الناحية الجمالية، بدت درة فى الصور بخصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، كما اكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات الجذابة واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير
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