ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير

اعتادت الفنانة التونسية درة على مشاركة جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إ نستجرام ، بصورها وأبرز الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المناسبات وجلسات التصوير.





تألقت درة فى إحدى جلسات التصوير بإطلالة أنيقة وعلى الموضة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم يالنقوشات والرسومات المميزة و التى زادت من جاذبيتها.





اقرا إيضا..









وقد حمل فستان درة فى إحدى جلسات التصوير توقيع دار الأزياء العالمية Tommy Hilfiger، وقد بلغ سعر التصميم 351 دولارا أمريكيا.





أما من الناحية الجمالية، بدت درة فى الصور بخصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، كما اكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات الجذابة واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.



