في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

تحتفل الفنانة سميرة محسن ، اليوم الثلاثاء، 14 يوليو، بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم، عام 1945، فهي لم تكن فنانة فقط بل كتبت وأنتجت عددا من الأفلام، منها "سنة أولى نصب"، "ملاكي إسكندرية" و"الفرقة 707".





درست سميرة محسن، في اكاديمية الفنون المسرحية بعد حصولها على ليسانس في كلية الآداب قسم علم النفس ولم تكتف بهذا؛ بل صممت علي الحصول علي درجة الدكتوراة من الاتحاد السوفيتي.



ترأست سميرة محسن، قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأنتجت عددا من الأفلام منها سنة أولى نصب وملاكي إسكندرية.





وما لا يعرفه الكثيرون عن الفنانة سميرة محسن، هو أن النجم كريم عبد العزيز، ابن شقيقتها، وتزوجت من المخرج والأديب نجيب سرور.



